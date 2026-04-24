Giffaumont-Champaubert

FETE DU VELO

Station nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

La Fête du Vélo revient sur la station nautique de Giffaumont-Champaubert. Parcours vélo, VTT, gravel et randonnées à pied invitent à découvrir le lac du Der dans une ambiance conviviale et familiale.Départ devant l’Office de Tourisme.

Les distances des parcours

• Route de 38 à 90 km

• VTT de 15 à 30 km

• Gravel de 45 à 80 km

• Pédestre de 4,5 à 11 km .

Station nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English :

L’événement FETE DU VELO Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne