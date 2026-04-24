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FETE DU VELO Station nautique Giffaumont-Champaubert

FETE DU VELO Station nautique Giffaumont-Champaubert samedi 23 mai 2026.

Adresse : Station nautique

Ville : 51290 Giffaumont-Champaubert

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 3 3 3

Giffaumont-Champaubert

FETE DU VELO

Station nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
La Fête du Vélo revient sur la station nautique de Giffaumont-Champaubert. Parcours vélo, VTT, gravel et randonnées à pied invitent à découvrir le lac du Der dans une ambiance conviviale et familiale.Départ devant l’Office de Tourisme.
Les distances des parcours
• Route de 38 à 90 km
• VTT de 15 à 30 km
• Gravel de 45 à 80 km
• Pédestre de 4,5 à 11 km   .

Station nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 

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English :

L’événement FETE DU VELO Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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