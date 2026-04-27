Quizz musical Giffaumont-Champaubert
Quizz musical Giffaumont-Champaubert samedi 23 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Quizz musical
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Préparez-vous à une soirée pleine de fun et de bonne humeur au Bar des Sports! Des buzzers, des questions de culture générale, de cinéma, de séries TV, et bien sûr de musique française et internationale ! En solo, en duo ou en équipe, venez défier vos amis et tenter de devenir le maître du quizz ! De nombreux cadeaux à gagner, dont des dîners au restaurant Le Comptoir de votre Casino JOA du Lac du Der !
Accès gratuit, sans réservation places limitées. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
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English :
L’événement Quizz musical Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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