Giffaumont-Champaubert

Quizz musical

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Préparez-vous à une soirée pleine de fun et de bonne humeur au Bar des Sports! Des buzzers, des questions de culture générale, de cinéma, de séries TV, et bien sûr de musique française et internationale ! En solo, en duo ou en équipe, venez défier vos amis et tenter de devenir le maître du quizz ! De nombreux cadeaux à gagner, dont des dîners au restaurant Le Comptoir de votre Casino JOA du Lac du Der !

Accès gratuit, sans réservation places limitées. .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

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English :

L’événement Quizz musical Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne