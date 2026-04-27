Soirée Karaoké by DJ BUZZ au Bourricot Giffaumont-Champaubert
Soirée Karaoké by DJ BUZZ au Bourricot Giffaumont-Champaubert vendredi 22 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Soirée Karaoké by DJ BUZZ au Bourricot
Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Tout public
Soirée Karaoké by DJ BUZZ au Bourricot .
Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est lebourricot51@gmail.com
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English :
L’événement Soirée Karaoké by DJ BUZZ au Bourricot Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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