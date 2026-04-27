Giffaumont-Champaubert

Soirée Karaoké by DJ BUZZ au Bourricot

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Tout public

Soirée Karaoké by DJ BUZZ au Bourricot .

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est lebourricot51@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Karaoké by DJ BUZZ au Bourricot Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne