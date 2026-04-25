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3ème Salon du dessin contemporain sur en papier Les Belles Feuilles Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert

3ème Salon du dessin contemporain sur en papier Les Belles Feuilles Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle d'exposition de l'Office de Tourisme

Adresse : 1 bis rue de la Cachotte

Ville : 51290 Giffaumont-Champaubert

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Giffaumont-Champaubert

3ème Salon du dessin contemporain sur en papier Les Belles Feuilles

Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Organisé par l’Atelier des Grands Lacs. Notre objectif est de réunir des artistes amateurs et professionnels autour d’oeuvres sur papier, ou en papier.   .

Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est  

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English :

L’événement 3ème Salon du dessin contemporain sur en papier Les Belles Feuilles Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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