3ème Salon du dessin contemporain sur en papier Les Belles Feuilles Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert
3ème Salon du dessin contemporain sur en papier Les Belles Feuilles Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert samedi 23 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
3ème Salon du dessin contemporain sur en papier Les Belles Feuilles
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Organisé par l’Atelier des Grands Lacs. Notre objectif est de réunir des artistes amateurs et professionnels autour d’oeuvres sur papier, ou en papier. .
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est
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English :
L’événement 3ème Salon du dessin contemporain sur en papier Les Belles Feuilles Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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