Giffaumont-Champaubert

3ème Salon du dessin contemporain sur en papier Les Belles Feuilles

Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Organisé par l’Atelier des Grands Lacs. Notre objectif est de réunir des artistes amateurs et professionnels autour d’oeuvres sur papier, ou en papier. .

Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 3ème Salon du dessin contemporain sur en papier Les Belles Feuilles Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne