Giffaumont-Champaubert

Concert Feedbak 70 eprise Rock Le Bourricot

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Tout public

Concert Feedbak 70 eprise Rock Le Bourricot .

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

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English :

L’événement Concert Feedbak 70 eprise Rock Le Bourricot Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne