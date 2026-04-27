Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Feedbak 70 eprise Rock Le Bourricot Giffaumont-Champaubert

Concert Feedbak 70 eprise Rock Le Bourricot Giffaumont-Champaubert vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Le Bourricot

Ville : 51290 Giffaumont-Champaubert

Département : Marne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Giffaumont-Champaubert

Concert Feedbak 70 eprise Rock Le Bourricot

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Tout public
Concert Feedbak 70 eprise Rock Le Bourricot   .

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Feedbak 70 eprise Rock Le Bourricot Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Giffaumont-Champaubert (Marne)