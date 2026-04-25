Giffaumont-Champaubert

Championnat de France de Jet Ski

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Avec la présence d’Alizée Vanden-Blecken championne de France GP4. .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 61 71

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English :

L’événement Championnat de France de Jet Ski Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne