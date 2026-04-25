Championnat de France de Jet Ski Giffaumont-Champaubert
Championnat de France de Jet Ski Giffaumont-Champaubert samedi 23 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Championnat de France de Jet Ski
Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Avec la présence d’Alizée Vanden-Blecken championne de France GP4. .
Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 61 71
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English :
L’événement Championnat de France de Jet Ski Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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