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Championnat de France de Jet Ski Giffaumont-Champaubert

Championnat de France de Jet Ski Giffaumont-Champaubert samedi 23 mai 2026.

Adresse : Station Nautique

Ville : 51290 Giffaumont-Champaubert

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Giffaumont-Champaubert

Championnat de France de Jet Ski

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Avec la présence d’Alizée Vanden-Blecken championne de France GP4.   .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 61 71 

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English :

L’événement Championnat de France de Jet Ski Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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