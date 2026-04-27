Giffaumont-Champaubert

Fiesta Afro Latino

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tout public

Spéciale Will MP

Le samedi 16 mai 2026 dès 21h, laissez le maitre de la discipline faire son oeuvre et partagez avec Will MP son univers AFRO LATINO.

Prêt(e) pour une soirée endiablée ? Initiation puis soirée dansante.

On vous présente encore Will MP ?!

Installé en Champagne-Ardenne, Will MP fait parti des figures emblématiques du milieu latino parisien.

En effet c’est d’abord à Paris que Will a commencera enseigner !

Dans un premier temps, il dispensera essentiellement des cours de salsa cubaine son premier amour puis très vite, touché par la fièvre “bachata” qui s’abattra sur la capitale c’est tout naturellement que Will changera de spécialité. Il passera de la SALSA cubaine à la BACHATA DOMINICAINE dont il encore aujourd’hui un fervent défenseur.

Particulièrement apprécié pour son foot work (jeu de jambes) à la fois technique et précis, Will MP s’impose peu à peu comme l’un des meilleurs professeur de bachata dominicaine de la région.

Le look toujours soigné, costumes trois pièces, béret et chaussures assorties, il est “sapé comme jamais” !

Will est un personnage, très attachant, il sait trouver les mots qui encouragent lors des cours de danses qu’il dispense, que ce soit en salsa cubaine, en bachata ou en kizomba.

Sa bonne humeur communicative, son sens de la pédagogie et sa générosité naturelle en font un professeur de danse très apprécié et un DJ hors norme.

Accès gratuit soirée ouverte à tous & sans réservation. .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00 contact-lacduder@joa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fiesta Afro Latino Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne