Concert Swing Shady

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Concert gratuit dans le cadre du Festival Moov’O’Der.

Les quatre musiciens de Swing Shady vous feront découvrir, entre autres, des titres de David Bowie, reconverti en mangeur de hérissons, ou encore de Eurythmics en pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer… Swing Shady, c’est un peu la rencontre improbable entre Eminem et les Triplettes de Belleville. Un répertoire aussi riche que varié qui vous fera swinguer. .

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 moovoder@lacduder.com

L’événement Concert Swing Shady Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne