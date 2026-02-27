Karaoké en plain air avec Jean-David Harmony Giffaumont-Champaubert

Karaoké en plain air avec Jean-David Harmony

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne

Tout public

Animation gratuite dans le cadre du Festival Moov’O’Der.

Jean-David Harmony débarque avec son Karaokitch, sur la place Pierre le Thiès à Giffaumont-Champaubert.

Un ambianceur au grand cœur. Plus de 381 chansons au choix.

Une expérience unique façon Minitel 2.0.

Ici, le public devient la star. Le micro circule. Les refrains s’enchaînent.

On chante, on applaudit, on partage un moment léger et décalé au cœur du festival. .

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 moovoder@lacduder.com

