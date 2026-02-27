Concert Mac Guinness Giffaumont-Champaubert

Concert Mac Guinness

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Concert gratuit dans le cadre du Festival Moov’O’Der.

Le groupe Mac Guinness et ses 8 musiciens naviguent sur l’écume des stouts dans un répertoire alternant morceaux instrumentaux et morceaux chantés pour vous évader au pays des pubs, du whisky, de la musique et de la fête ! .

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 moovoder@lacduder.com

