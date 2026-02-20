Color Run du Der Giffaumont-Champaubert
Color Run du Der
Station nautique Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
2026-05-31
Tout public
Durant le Festival Moov’o’Der, entrez dans une course de folie, au grand air, avec pour seul mot d’ordre s’amuser !
Que vous soyez entre amis, en famille ou simplement avec vos baskets, nous n’attendons que vous ! .
Station nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
