Color Run du Der

Station nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Durant le Festival Moov’o’Der, entrez dans une course de folie, au grand air, avec pour seul mot d’ordre s’amuser !

Que vous soyez entre amis, en famille ou simplement avec vos baskets, nous n’attendons que vous ! .

Station nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Color Run du Der Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne