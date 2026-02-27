Spectacle pyrotechnique Giffaumont-Champaubert
Spectacle pyrotechnique Giffaumont-Champaubert dimanche 31 mai 2026.
Spectacle pyrotechnique
Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
2026-05-31
Tout public
Dans le cadre du Festival Moov’O’Der.
À 23h, la Station nautique devient le théâtre d’un grand spectacle pyrotechnique imaginé et conçu par@aquareve.artifice . Une création sur mesure, pensée pour sublimer le lac et offrir un final fort de la journée.
Jeux de lumière, reflets sur l’eau, enchaînements rythmés. Un moment collectif à vivre les yeux levés. .
Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 moovoder@lacduder.com
