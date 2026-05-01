Giffaumont-Champaubert

Escapades Randonnée à la découverte des orchidées du Der

Office de Tourisme du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Tout public

Notre accompagnateur nature Didier vous invite à randonner au cœur du Pays du Der à la découverte des orchidées. Il partagera avec vous ses connaissances en botanique. Venez admirer les fleurs sauvages les plus emblématiques de notre région. Prévoir des chaussures de marche, un imperméable, répuslsif (été), une bouteille d’eau et s’ils le souhaitent un appareil photo. .

Office de Tourisme du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84

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English :

L’événement Escapades Randonnée à la découverte des orchidées du Der Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne