Escapades Randonnée à la découverte des orchidées du Der Giffaumont-Champaubert
Escapades Randonnée à la découverte des orchidées du Der Giffaumont-Champaubert mercredi 20 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Escapades Randonnée à la découverte des orchidées du Der
Office de Tourisme du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Tout public
Notre accompagnateur nature Didier vous invite à randonner au cœur du Pays du Der à la découverte des orchidées. Il partagera avec vous ses connaissances en botanique. Venez admirer les fleurs sauvages les plus emblématiques de notre région. Prévoir des chaussures de marche, un imperméable, répuslsif (été), une bouteille d’eau et s’ils le souhaitent un appareil photo. .
Office de Tourisme du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84
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English :
L’événement Escapades Randonnée à la découverte des orchidées du Der Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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