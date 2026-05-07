Blind Test LM LA BRASSERIE Les Andelys

Les Andelys

Blind Test

LM LA BRASSERIE 32 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rejoins nous pour notre Blind Test #2 et viens deviner un maximum de chansons dans une ambiance conviviale et animée .

LM LA BRASSERIE 32 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 21 48 lm.labrasserie@gmail.com

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English : Blind Test

L’événement Blind Test Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération