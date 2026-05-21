Blind Test live Saint-Dizier
Blind Test live Saint-Dizier dimanche 7 juin 2026.
Saint-Dizier
Blind Test live
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Animé par The Riddles. Gratuit, réservation conseillée. .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est association.aupetitparis@gmail.com
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English :
L’événement Blind Test live Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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