Saint-Dizier

Blind Test live

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Animé par The Riddles. Gratuit, réservation conseillée. .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est association.aupetitparis@gmail.com

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English :

L’événement Blind Test live Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne