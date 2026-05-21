Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Blind Test live Saint-Dizier

Blind Test live Saint-Dizier dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Bar Au Petit Paris

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Saint-Dizier

Blind Test live

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Animé par The Riddles. Gratuit, réservation conseillée.   .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est   association.aupetitparis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Blind Test live Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)