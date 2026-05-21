Rencontres nationales d’arboriculture 2026 Saint-Dizier
Rencontres nationales d’arboriculture 2026 Saint-Dizier mercredi 3 juin 2026.
Saint-Dizier
Rencontres nationales d’arboriculture 2026
Médiathèque & Parc du Jard Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-03
Tout public
Thème L’arbre, de la terre à la cime .
L’événement réunit professionnels, étudiants et grand public autour des métiers de l’arboriculture d’agrément conférences, projections de films, démonstrations, animations, village expo, grimpe d’arbre encadrée, restauration, concerts et Championnat de France des arboristes grimpeurs et grimpeuses.
Les conférences et projections ont lieu à la médiathèque de Saint-Dizier, tandis que le village expo, les animations et le championnat se déroulent au Parc du Jard. .
Médiathèque & Parc du Jard Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Rencontres nationales d’arboriculture 2026 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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