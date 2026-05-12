Saint-Dizier

Spectacle La Bibliothèque

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Tout public

Danser avec les mots

Cette année, Choré Art franchit les portes de la bibliothèque, un lieu feutré et hors du temps où les héros mythologiques côtoient les bulles de bande dessinée ou les aventures romanesques.

Observez les danseurs se glisser entre les rayonnages, ouvrir les ouvrages comme on entrouvre des mondes et se transformer au rythme des histoires qu’ils traversent.

Quand la littérature rencontre la danse, le spectacle devient une invitation à redécouvrir les livres autrement, par le mouvement et le regard.

Un rendez-vous incontournable ayant lieu tous les deux ans et mettant en scène les élèves de l’école de danse MARCHAND-CHRÉTIEN.

Pour chaque édition, la mise en scène, les chorégraphies, les décors, les costumes et les effets de lumières sont spécialement créés par les membres de l’association pour servir un scénario entièrement inédit. On ne compte pas non plus les dizaines de bénévoles oeuvrant aux préparatifs tout au long de l’année et dans les coulisses les soirs de spectacle. Un grand merci à eux ! .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 22 72 ecole-danse-anne@bbox.fr

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English :

L’événement Spectacle La Bibliothèque Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne