Saint-Dizier

Des mots…juste des mots

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Envie d’écrire et de partager avec d’autres personnes ?

Vous n’avez besoin que de votre imagination et d’un peu d’audace.

A partir de 18 ans. Sur réservation. .

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

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English :

L’événement Des mots…juste des mots Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne