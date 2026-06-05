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Des mots…juste des mots Saint-Dizier

Des mots…juste des mots Saint-Dizier samedi 6 juin 2026.

Adresse : Médiathèque de Saint-Dizier

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Saint-Dizier

Des mots…juste des mots

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
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Vous n’avez besoin que de votre imagination et d’un peu d’audace.
A partir de 18 ans. Sur réservation.   .

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66 

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English :

L’événement Des mots…juste des mots Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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