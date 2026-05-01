Saint-Dizier

Récital Musiques Tout en Tendresse

Temple protestant Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Un récital solo et duo autour de la tendresse en musique, en passant de Bach, à Debussy jusqu’aux rythmes effrénés du tango.

Durant 1h30 les deux artistes offriront au public un concert vivant et accessible, avec des clefs d’écoute permettant de profiter au maximum des pièces.

Vous pourrez découvrir (peut-être pour la première fois !) les sonorités riches et contrastées de la flûte et de l’accordéon en formation soliste, ainsi que le timbre unique né de leur rencontre en duo.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir deux jeunes artistes dans un cadre magnifique. .

Temple protestant Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 7 87 95 42 08 jdrochoux@gmail.com

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English :

L’événement Récital Musiques Tout en Tendresse Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne