Blind test, Médiathèque Simone Veil, Valenciennes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Simone Veil · Valenciennes
Informations pratiques
Blind test Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Simone Veil Nord
Réservé en priorité aux abonnés Myriade
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Participez à un grand blind test par équipe : montrez vos connaissances musicales, toutes catégories confondues !
Médiathèque Simone Veil 2 rue Ferrand 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0327225700 https://myriade.valenciennes-metropole.fr/valenciennes_mediatheque#presentation https://www.facebook.com/mediathequevalenciennes/;https://www.instagram.com/mediatheque_valenciennes/;https://www.youtube.com/channel/UCFIOV59c-EthTmfsOTrHoOw [{« type »: « link », « value »: « https://myriade.valenciennes-metropole.fr/accueil/valenciennes_mediatheque_agenda#presentation »}]
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©Ville de Valenciennes
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