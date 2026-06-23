Blind Yeo • Black Pigs SUPERSONIC Paris

BLIND YEO (22h30)

(Psych pop – Falmouth, UK)

Dirigé par Will Greenham et Anosuka Helm, Blind Yeo s’appuie sur une distribution variable issue de son esprit collectif. Le projet a vu le jour dans le calme et la solitude du confinement, avant de prendre vie lors d’une résidence créative explosive à la Cornish Bank, récemment ouverte en 2022 – un espace artistique communautaire dynamique à but non lucratif situé au cœur de Falmouth, devenu le centre d’une scène underground cornouaillaise florissante dont Blind Yeo fait partie intégrante. Le groupe s’est depuis transformé en un carnaval psychédélique de sons qu’il faut absolument découvrir en live, comme l’ont prouvé leurs sets mémorables lors de festivals tels que Shambala, Smuggler’s, Solfest, le Cornish Bank Summer Camp, Tropical Pressure et les festivals psychédéliques de Brighton, Manchester et Édimbourg.

Blind Yeo a autoproduit son premier EP, *Echoes*, en avril 2023, dont les morceaux ont été diffusés sur NTS, Soho Radio et BBC Introducing. Il a été suivi en mai 2024 par leur premier single chez Lost Map, « Otherside » – un tourbillon de six minutes et demie mêlant rythmes motorik, synthés rave et riffs de guitare électrique déchiquetés, qui a reçu le soutien de l’émission *New Music Fix* de BBC 6 Music. Le deuxième EP de Blind Yeo, Anam Cara, a été enregistré l’été dernier dans la maison en torchis du guitariste et ingénieur du son Dan Gilbert, un studio hors réseau alimenté à l’énergie solaire, niché dans les bois près de la côte nord des Cornouailles. Au lieu de le sortir en tant que simple album indépendant, ils ont décidé de l’associer à Echoes pour créer un premier album compilation, Echoes / Anam Cara. C’est un document révélateur des deux premières années du groupe, et du passionnant voyage de découverte qu’ils ont entrepris jusqu’à présent

https://blindyeo.bandcamp.com/

BLACK PIGS (21h30)

(Punk – Paris, FR)

Originaires d’Île-de-France, la démarche des Black Pigs est de puiser dans l’énergie du punk classique tout en embrassant les enjeux d’aujourd’hui. Sans regarder en arrière, ils canalisent la révolte du punk pour parler du présent. Cette approche se prolonge dans une esthétique visuelle en décalage avec les codes traditionnels du genre, entre héritage assumé et modernité revendiquée, leur image devient un manifeste à part entière, aussi fort que leurs riffs sur scène, les Black Pigs donnent tout. Le live est leur élément : un exutoire où se mêlent joie, rage et catharsis, offert sans retenue au public.

Les 3 influences : L7, Amyl and the Sniffers, Nirvana

https://black-pigs.bandcamp.com/album/hurricane-live-session

La suite de la programmation arrive très vite !

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Samedi 1 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Il faut venir si vous aimez… Khruangbin, Allah Las & Mandrake Handshake.

Le samedi 01 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-01T19:00:00+02:00_2026-08-01T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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