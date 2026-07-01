Block Party – Dooinit Festival 2026, Parc des Hautes Ourmes, Rennes

Informations pratiques

Block Party – Dooinit Festival 2026 Dimanche 5 juillet, 12h00 Parc des Hautes Ourmes Ille-et-Vilaine

Gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

La Block Party, fête de quartier regroupant le voisinage autour de musiciens et de nourriture afro-américaine, a joué un rôle prépondérant dans la culture hip-hop américaine des années 70. Découvrez la Block Party rennaise de Dooinit et rejoignez le parc des Hautes-Ourmes autour d’un barbecue, de jeux pour enfants, d’une animation breakdance avec la compagnie Primitif et d’une initiation au graffiti avec le Fresh Street Art. Des transats et un espace aménagé pour les amateurs et amatrices de danse seront mis à disposition. Le duo Juben, composé des DJ’s Chilly jay et Bassline, mettra cette journée en musique avec un set 100% vinyle… Un beau dimanche en perspective !

Parc des Hautes Ourmes Parc des Hautes Ourmes, 195 Rue de Vern, 35200 Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Rendez-vous au Parc des Hautes-Ourmes à Rennes le dimanche 5 juillet à partir de 12h pour la Block Party organisée par Dooinit. Evènement gratuit et tous publics.