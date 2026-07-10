Blossom Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Blossom

Jeudi 4 février 2027 à partir de 19h.

Vendredi 5 février 2027 à partir de 20h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-04 2027-02-05

Un spectacle à la croisée du concert, du bal et de la chorale.

Avec une pièce de groupe réjouissante qui mélange amateur·ices et professionnel·les, Sandrine Lescourant convoque le sentiment d’appartenance qui se produit lorsque l’on chante et danse ensemble. Blossom est un voyage sonore et chorégraphique qui donne envie de se reconnecter aux autres et à soi.







La chorégraphe marseillaise, alias Mufasa, s’inspire de la synergie des corps en mouvement et des voix qui s’unissent lors des concerts ou des matchs de foot, de tous ces moments partagés qui, au-delà de l’objet même du rassemblement, sont des manières singulières de communier, de célébrer. Ce sentiment d’appartenance si spécial qu’il vibre comme en réponse à une quête innée propre à l’être humain. Blossom est une invitation à s’épanouir ensemble, à travers un voyage collectif mêlant danse, musique et voix, avec un bal final chaleureux ouvert au public. Le spectacle est également une réflexion engagée sur les liens sociaux et l’expression politique des cultures afro-américaine. Créée au contact des participant·es venu·es de différents univers (studios de danse, hôpitaux, prisons…) dans le cadre de nombreux ateliers, Blossom offre une dimension humaine et une forme d’héritage à partager.









”Co”-régraphie Sandrine Lescourant et les danseur·euses

Interprètes & musicien.nes

Najoi Bel Hadj, Sophie Palmer, Joël Brown ou Jeremie Tshiala, Charlyngan Mathurine aka Cjm’s, Abraham Diallo

Composition musicale collective sous la direction d’Abraham Diallo .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A show that blends elements of a concert, a dance, and a choir.

L’événement Blossom Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille