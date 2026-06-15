Blowsom Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Blowsom

Vendredi 16 octobre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 22:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Blowsom en concert au Makeda le 16 octobre !

Avec sa plume à vif, ses mélodies accrocheuses et son indie pop teintée de rock, Blowsom s’impose comme l’une des révélations francophones à suivre de près. Après avoir conquis une communauté fidèle en totale indépendance, enchaîné les millions de streams et affiché complet en quelques heures, l’artiste transforme ses histoires d’amour, ses doutes et ses espoirs en chansons générationnelles d’une sincérité désarmante. Entre énergie solaire, émotions brutes et refrains qui restent en tête, BLOWSOM livre sur scène un concert aussi intime que fédérateur. Une soirée pour chanter, vibrer et se reconnaître dans les récits d’un artiste qui parle à toute une génération. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Blowsom in concert at Makeda on October 16!

L’événement Blowsom Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille