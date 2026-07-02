Blue Giant Espace des Augustins Montauban
mardi 15 décembre 2026 · Espace des Augustins · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Blue Giant
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:30:00
fin : 2026-12-15 22:30:00
Date(s) :
2026-12-15
La vie de Dai Miyamoto change lorsqu’il découvre le Jazz. Il se met alors au saxophone et s’entraîne tous les jours.
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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
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English : Blue Giant
Dai Miyamoto’s life changes when he discovers jazz. He then takes up the saxophone and practices every day.
L’événement Blue Giant Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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