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AGENDA · Montauban

Blue Giant Espace des Augustins Montauban

mardi 15 décembre 2026 · Espace des Augustins · Montauban

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace des Augustins
Adresse
27 rue des Augustins
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Montauban

Blue Giant

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:30:00
fin : 2026-12-15 22:30:00

Date(s) :
2026-12-15

La vie de Dai Miyamoto change lorsqu’il découvre le Jazz. Il se met alors au saxophone et s’entraîne tous les jours.
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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86  espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Blue Giant

Dai Miyamoto’s life changes when he discovers jazz. He then takes up the saxophone and practices every day.

L’événement Blue Giant Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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