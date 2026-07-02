Blue Giant Espace des Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

Blue Giant

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:30:00

fin : 2026-12-15 22:30:00

Date(s) :

2026-12-15

La vie de Dai Miyamoto change lorsqu’il découvre le Jazz. Il se met alors au saxophone et s’entraîne tous les jours.

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Blue Giant

Dai Miyamoto’s life changes when he discovers jazz. He then takes up the saxophone and practices every day.

L’événement Blue Giant Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban