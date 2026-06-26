Béziers

BLUE ROSE PROJECT DOMINIQUE RIEUX

rue Césaria Evora Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Le Blue Rose Project mêle jazz et musique classique dans une création originale autour de Monk et Piazzolla

Avec le Blue Rose Project, Dominique Rieux réunit jazz et musique de chambre dans une formation originale de neuf musiciens.

Porté par les arrangements de Philippe Léogé, le spectacle fait dialoguer les univers de Thelonious Monk et Astor Piazzolla, grâce à la rencontre d’un quintet de jazz et d’un quatuor à cordes.

Une création raffinée à la croisée du jazz et de la musique classique. .

rue Césaria Evora Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : BLUE ROSE PROJECT DOMINIQUE RIEUX

The Blue Rose Project blends jazz and classical music in an original production inspired by Monk and Piazzolla

L’événement BLUE ROSE PROJECT DOMINIQUE RIEUX Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34