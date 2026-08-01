BLUE SHADOWS EN CONCERT Mauguio
samedi 29 août 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
BLUE SHADOWS EN CONCERT
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Découvrez ce groupe sur le port !
Le spectacle rock’n’roll qui fait revivre les années 50/60 !
Un groupe de quatre musiciens expérimentés proposant un concert rock’n’roll des années 50/60, à la fois spectaculaire, fédérateur et accessible à tous les publics. Plus qu’un simple concert, assistez à un véritable show, rythmé par une forte interaction avec le public dans une ambiance festive et intergénérationnelle.
Dès 21h sur le port
Renseignements 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
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English :
Check out this band at the harbor!
L’événement BLUE SHADOWS EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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