Informations pratiques

Mauguio

BLUE SHADOWS EN CONCERT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Découvrez ce groupe sur le port !

Le spectacle rock’n’roll qui fait revivre les années 50/60 !

Un groupe de quatre musiciens expérimentés proposant un concert rock’n’roll des années 50/60, à la fois spectaculaire, fédérateur et accessible à tous les publics. Plus qu’un simple concert, assistez à un véritable show, rythmé par une forte interaction avec le public dans une ambiance festive et intergénérationnelle.

Dès 21h sur le port

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Check out this band at the harbor!

L’événement BLUE SHADOWS EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON