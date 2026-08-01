Informations pratiques

Mauguio

STARDUST COMPANY EN CONCERT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Chanteurs, performers, danseurs, danseuses, transformistes, magiciens sur le Port !

STARDUST COMPANY est une formation d’artistes polyvalents, possédant un répertoire d’une incroyable richesse. Chanteurs, performers, danseurs, danseuses, transformistes, magiciens, c’est un cocktail visuel explosif assuré. La diversité des tableaux prime ainsi que l’interactivité avec le public. Laissez-vous emporter dans l’univers de la fête, de la convivialité et de la magie de la scène et passez un moment inoubliable en leur compagnie.

Dès 21h sur le Port.

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

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English :

Singers, performers, dancers, transformers, magicians on the Port !

L’événement STARDUST COMPANY EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON