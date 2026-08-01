Informations pratiques

Mauguio

CASCADE EN CONCERT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Découvrez ce duo sur le port !

CASCADE, c’est un duo Vanessa au chant et Ludovic aux guitares, piano et chant vous feront revivre tous les plus grands succès. Que des Tubes, des Medleys, des Duos, rétro, swing, années 60/70, 80, variétés internationales…Un show dynamique et plein d’énergie !

Dès 21h sur le port

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Discover this duo on the port!

L’événement CASCADE EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON