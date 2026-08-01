CASCADE EN CONCERT Mauguio
vendredi 28 août 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
CASCADE EN CONCERT
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Découvrez ce duo sur le port !
CASCADE, c’est un duo Vanessa au chant et Ludovic aux guitares, piano et chant vous feront revivre tous les plus grands succès. Que des Tubes, des Medleys, des Duos, rétro, swing, années 60/70, 80, variétés internationales…Un show dynamique et plein d’énergie !
Dès 21h sur le port
Renseignements 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover this duo on the port!
L’événement CASCADE EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
À voir aussi à Mauguio (Hérault)
- MARC HÉVÉA OPTIMISTE LIVE EN CONCERT Mauguio 16 août 2026
- LES HISTOIRES DE MA MAIN VERTE Mauguio 17 août 2026
- MARAKAY EN CONCERT Mauguio 21 août 2026
- STARDUST COMPANY EN CONCERT Mauguio 22 août 2026
- PIPEAU LE LUTIN, QUATRE SAISONS EN FORÊT Mauguio 24 août 2026