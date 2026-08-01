Informations pratiques

Mauguio

MARC HÉVÉA OPTIMISTE LIVE EN CONCERT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Retrouvez Marc Hévéa sur le Port de Carnon !

Marc HÉVÉA et ses musiciens ne se contentent pas de jouer de la musique, ils offrent une expérience du nom de leur album Optimiste Live .

Une explosion d’énergie brute, un groove qui happe, des solos qui électrisent, et des moments de douceur qui touchent en plein coeur. Ses textes, ciselés et poétiques, portent un optimisme contagieux. Un spectacle à vivre, une bouffée d’air frais et la promesse d’une soirée où la

musique résonne avec l’âme !

Marc Hévéa (chant, piano), Philippe Carmona (guitares, tres, choeurs), Robin Capuano (basse, choeurs), Alexandre Boulin (batterie, choeurs).

Dès 21h sur le Port

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

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English : MARC HÉVÉA OPTIMISTE LIVE EN CONCERT

Meet Marc Hévéa at the Port of Carnon!

L’événement MARC HÉVÉA OPTIMISTE LIVE EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON