MARC HÉVÉA OPTIMISTE LIVE EN CONCERT Mauguio
dimanche 16 août 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
MARC HÉVÉA OPTIMISTE LIVE EN CONCERT
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Retrouvez Marc Hévéa sur le Port de Carnon !
Marc HÉVÉA et ses musiciens ne se contentent pas de jouer de la musique, ils offrent une expérience du nom de leur album Optimiste Live .
Une explosion d’énergie brute, un groove qui happe, des solos qui électrisent, et des moments de douceur qui touchent en plein coeur. Ses textes, ciselés et poétiques, portent un optimisme contagieux. Un spectacle à vivre, une bouffée d’air frais et la promesse d’une soirée où la
musique résonne avec l’âme !
Marc Hévéa (chant, piano), Philippe Carmona (guitares, tres, choeurs), Robin Capuano (basse, choeurs), Alexandre Boulin (batterie, choeurs).
Dès 21h sur le Port
Renseignements : 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15
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English : MARC HÉVÉA OPTIMISTE LIVE EN CONCERT
Meet Marc Hévéa at the Port of Carnon!
L’événement MARC HÉVÉA OPTIMISTE LIVE EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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