Informations pratiques

Mauguio

MARAKAY EN CONCERT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez le duo argentin Marakay à Carnon !

Le duo argentin Marakay, avec Carlos à la guitare et aux claviers, et Bianca, chanteuse pétillante à la voix envoûtante, vous embarque pour un voyage musical en Amérique latine. Au programme bachata, salsa, reggaeton, merengue et samba pour une soirée festive et dansante !

Dès 21h sur le port

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Discover the Argentine duo Marakay & Carnon!

L’événement MARAKAY EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON