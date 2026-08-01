UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mauguio

MARAKAY EN CONCERT Mauguio

vendredi 21 août 2026 · Mauguio

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Ville
34130 Mauguio
Département
Hérault
Tarif

Mauguio

MARAKAY EN CONCERT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Découvrez le duo argentin Marakay à Carnon !
Le duo argentin Marakay, avec Carlos à la guitare et aux claviers, et Bianca, chanteuse pétillante à la voix envoûtante, vous embarque pour un voyage musical en Amérique latine. Au programme bachata, salsa, reggaeton, merengue et samba pour une soirée festive et dansante !

Dès 21h sur le port
Renseignements : 04 67 50 51 15   .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15  officedetourisme@mauguio-carnon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Argentine duo Marakay & Carnon!

L’événement MARAKAY EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON

À voir aussi à Mauguio (Hérault)