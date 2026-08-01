MARAKAY EN CONCERT Mauguio
vendredi 21 août 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
MARAKAY EN CONCERT
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Découvrez le duo argentin Marakay à Carnon !
Le duo argentin Marakay, avec Carlos à la guitare et aux claviers, et Bianca, chanteuse pétillante à la voix envoûtante, vous embarque pour un voyage musical en Amérique latine. Au programme bachata, salsa, reggaeton, merengue et samba pour une soirée festive et dansante !
Dès 21h sur le port
Renseignements : 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
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English :
Discover the Argentine duo Marakay & Carnon!
L’événement MARAKAY EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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