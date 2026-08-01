UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mauguio

PIPEAU LE LUTIN, QUATRE SAISONS EN FORÊT Mauguio

lundi 24 août 2026 · Mauguio

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Ville
34130 Mauguio
Département
Hérault
Tarif

Mauguio

PIPEAU LE LUTIN, QUATRE SAISONS EN FORÊT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-24

Découvrez ce spectacle jeune public à Carnon !
Pipeau, un lutin malicieux, invite les enfants à découvrir la forêt à travers les saisons dans une aventure pleine de surprises !

Avec l’aide d’un livre géant et une conteuse, ce spectacle interactif sensibilise les petits à la nature, à l’écologie et à la politesse, tout en cultivant leur goût pour la lecture.

18h30 Jardin des Cistes à Carnon
Renseignements : 04 67 50 51 15   .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15  officedetourisme@mauguio-carnon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Check out this show for young audiences in Carnon!

L’événement PIPEAU LE LUTIN, QUATRE SAISONS EN FORÊT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON

À voir aussi à Mauguio (Hérault)