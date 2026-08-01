PIPEAU LE LUTIN, QUATRE SAISONS EN FORÊT Mauguio
lundi 24 août 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
PIPEAU LE LUTIN, QUATRE SAISONS EN FORÊT
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Découvrez ce spectacle jeune public à Carnon !
Pipeau, un lutin malicieux, invite les enfants à découvrir la forêt à travers les saisons dans une aventure pleine de surprises !
Avec l’aide d’un livre géant et une conteuse, ce spectacle interactif sensibilise les petits à la nature, à l’écologie et à la politesse, tout en cultivant leur goût pour la lecture.
18h30 Jardin des Cistes à Carnon
Renseignements : 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
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English :
Check out this show for young audiences in Carnon!
L’événement PIPEAU LE LUTIN, QUATRE SAISONS EN FORÊT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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