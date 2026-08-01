Informations pratiques

Mauguio

PIPEAU LE LUTIN, QUATRE SAISONS EN FORÊT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Découvrez ce spectacle jeune public à Carnon !

Pipeau, un lutin malicieux, invite les enfants à découvrir la forêt à travers les saisons dans une aventure pleine de surprises !

Avec l’aide d’un livre géant et une conteuse, ce spectacle interactif sensibilise les petits à la nature, à l’écologie et à la politesse, tout en cultivant leur goût pour la lecture.

18h30 Jardin des Cistes à Carnon

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Check out this show for young audiences in Carnon!

L’événement PIPEAU LE LUTIN, QUATRE SAISONS EN FORÊT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON