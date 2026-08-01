LES HISTOIRES DE MA MAIN VERTE Mauguio
lundi 17 août 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
LES HISTOIRES DE MA MAIN VERTE
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Découvrez ce spectacle jeune public à Carnon !
Un spectacle de contes tendre et malicieux autour des plantes et du monde végétal. Mathilde de Lapeyre, conteuse-botaniste et jardinière d’histoires, vous invite à faire pousser quatre contes dans votre imaginaire, entre légumes généreux, fleurs envoûtantes, herbes aromatiques et arbres sages. Portées par sa voix et ses gestes, les histoires prennent vie, germent et se métamorphosent pour célébrer, avec humour et poésie, les merveilles de la nature. Un moment pour écouter, rêver et repartir avec quelques graines de vérité et de petites pousses d’émerveillement !
18h30 Jardin des Cistes à Carnon
Renseignements : 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
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English : LES HISTOIRES DE MA MAIN VERTE
Check out this show for young audiences in Carnon!
L’événement LES HISTOIRES DE MA MAIN VERTE Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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