Blues Kid Combo Plancher Des Vaches Agen

Informations pratiques

Agen

Blues Kid Combo

Plancher Des Vaches 9 rue de la prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:45:00

fin : 2026-10-09 23:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Le 9 octobre, le Plancher des Vaches vous invite à une soirée placée sous le signe du blues, du groove et du bon vieux rock’n’roll avec Blues Kid Combo !

Le 9 octobre, le Plancher des Vaches vous invite à une soirée placée sous le signe du blues, du groove et du bon vieux rock’n’roll avec Blues Kid Combo !

Guitares qui claquent, rythmiques qui groovent et voix chargées d’émotion le groupe vous embarque dans un univers où le blues se joue avec passion et générosité.

Entre reprises incontournables et morceaux qui sentent bon les clubs enfumés, les routes américaines et les grands espaces, Blues Kid Combo promet un concert chaleureux, énergique et taillé pour le live.

Que vous soyez amateur de blues depuis toujours ou simplement à la recherche d’une bonne soirée musicale, laissez-vous porter par le groove et venez partager un moment convivial au Plancher des Vaches.

Une soirée à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment quand la musique se vit… et se ressent ! .

Plancher Des Vaches 9 rue de la prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Blues Kid Combo

On October 9, Le Plancher des Vaches invites you to an evening filled with blues, groove, and good old-fashioned rock ‘n’ roll with the Blues Kid Combo!

L’événement Blues Kid Combo Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen