Spectacle à horaires multiples avec 6 séances par jour.

Réalisée par Craig Quintero et Phoebe Greenberg, Blur est une œuvre hybride qui repousse les limites du récit théâtral en intégrant les technologies de pointe de la réalité mixte. Au cœur de ce voyage de 50 minutes, le public est invité à explorer un monde où les avancées de la biologie de résurrection et du clonage ont effacé les frontières entre le naturel et l’artificiel. L’expérience pose une question éthique fondamentale : que feriez-vous si vous pouviez vaincre la mort ?

Inspirée par le Théâtre de l’Absurde, cette production se déploie comme un paysage onirique peuplé de créatures hybrides, à l’image de Dolly, figure mi-humaine mi-animale incarnant les zones grises du génie génétique. Grâce à la capture de mouvement volumétrique et à la réalité augmentée, les émotions brutes des interprètes se fondent dans des environnements virtuels, créant un dialogue troublant entre les vivants et les morts.

Cette création est le fruit d’une collaboration internationale entre PHI Studio (Montréal), Riverbed Theatre (Taipei) et Onassis Culture (Athènes). Acclamée lors de sa présentation à la Mostra de Venise, BLUR propose un nouveau paradigme pour le spectacle vivant, où le numérique amplifie la narration. Plus qu’une performance, c’est une méditation profonde sur le deuil, l’identité et ce qui nous rend fondamentalement humains face au progrès scientifique. Une œuvre à la fois dense et envoûtante, recommandée pour les publics de 16 ans et plus.

Amélie Blaustein Niddam

Durée : 50 min

Catégorie :

Expérience immersive

Réalité mixte

mar 4, mer 5, mar 11, ven 14, mar 18, mer 19, jeu 20, ven 21 : 15h, 16h, 17h, 19h, 20h, 21h

jeu 6, ven 7, sam 8, sam 15, sam 22 : 14, 15h, 16h, 18h, 19h, 20h

mer 12, jeu 13 : 11h, 12h, 13h, 15h, 16h, 17h

La science peut-elle guérir un cœur brisé ? Avec BLUR, Craig Quintero et Phoebe Greenberg signent une expérience immersive à la lisière du rêve et de la réalité augmentée. Entre biotechnologies et figures surréalistes, cette coproduction internationale nous plonge dans un futur où le clonage bouscule nos certitudes sur la vie et la mort.

Du mardi 04 mai 2027 au samedi 22 mai 2027 :

payant

De 19 à 46 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-04T02:00:00+02:00

fin : 2027-05-23T01:59:59+02:00

Date(s) :

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/blur-craig-quintero-et-phoebe-greenberg +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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