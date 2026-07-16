BMW ART MAKERS 2026 – Exposition « Le corps vitré » – Paris Photo, Le Grand Palais, Paris

Informations pratiques

BMW ART MAKERS 2026 – Exposition « Le corps vitré » – Paris Photo 12 – 15 novembre Le Grand Palais Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T13:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T13:00:00+01:00 – 2026-11-15T19:00:00+01:00

Mécène des arts depuis plus de 50 ans, BMW Group France affirme un engagement constant en faveur de la création artistique. À travers son programme BMW ART MAKERS et ses partenariats avec des rendez-vous majeurs tels que Les Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles, Paris Photo ou encore Art Basel Paris, BMW soutient activement l’innovation et les talents contemporains dans le champ des arts visuels. Cet engagement se prolonge naturellement dans le 7ᵉ art en tant que partenaire officiel du Festival de Cannes, et du Festival du film romantique de Cabourg, illustrant une présence forte et transversale dans les grands rendez-vous culturels.

Depuis 2003, BMW est partenaire de Paris Photo. Après Les Rencontres de la photographie d’Arles, ce deuxième volet de l’exposition « Le corps vitré », créé par le duo lauréat du programme BMW ART MAKERS, sera présenté sous la coupole du Grand Palais à Paris. Pour l’occasion, de nouvelles œuvres seront présentées et la scénographie sera entièrement repensée et conçue spécialement pour sublimer ce nouveau chapitre.

Lauréates du programme BMW ART MAKERS 2026, l’artiste Lara Tabet, et la curatrice Yasmine Chemali, présentent « Le corps vitré ». Avec ce projet artistique, Lara Tabet dévoile une série inédite, prolongement de son ambitieux projet « Cartographie personnelle des toxicités enchevêtrées ».

À travers de nouveaux dispositifs plastiques, elle explore le vivant comme un réseau poreux et interdépendant, en s’appuyant sur une cartographie sensible des eaux marseillaises.

Fontaines, ruisseaux, estuaire, Vieux-Port ou simples flaques : ses prélèvements, réalisés aux marges de l’urbain, révèlent l’eau comme un milieu de circulation, de mélange et de contamination. Son protocole, fondé sur une collaboration avec les micro-organismes, laisse les bactéries se développer avant d’être fixées sur film par gélatine colorée. Impressions sur verre, bioplastiques et images « vivantes » composent ainsi des œuvres où le vivant devient co-auteur : « Je crée les conditions, puis le vivant dessine. » Lara Tabet.

Plus d’informations sont disponibles sur le compte Instagram officiel bmwgroupculture_fr.

Le Grand Palais 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris, France Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France 0140134800 https://www.grandpalais.fr [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 23K Followers, 2,148 Following, 852 Posts – See Instagram photos and videos from BMW Art&Culture France (@bmwgroupculture_fr) », « type »: « rich », « title »: « BMW Art&Culture France (@bmwgroupculture_fr) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/443009352_1144319726770460_5278066290672163159_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy42MDUuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=sHpMasCfjYcQ7kNvwGdH__U&_nc_oc=AdpjLxeDRLqS9NXtdejDe6NJv4WWXAFXbLwcskWyow0bLYGloX45tcGpgTRSpdM1CO4&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af7uDXyzYOshvouZA7MDaJIEjuWnz8ptcbDAo104uOD6iw&oe=6A11F068 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/bmwgroupculture_fr/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Mécène des arts depuis plus de 50 ans, BMW Group France affirme un engagement constant en faveur de la création artistique. À travers son programme BMW ART MAKERS et ses partenariats avec des majeurs…

©Lara Tabet / BMW ART MAKERS