BMW ART MAKERS 2027 – Appel à candidatures, France, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

BMW ART MAKERS 2027 – Appel à candidatures 13 novembre – 31 décembre France Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T00:00:00+01:00 – 2026-11-13T23:59:00+01:00

Fin : 2026-12-31T00:00:00+01:00 – 2026-12-31T23:59:00+01:00

Mécène des arts depuis plus de 50 ans, BMW soutient la photographie en France depuis plus de 20 ans. Après 10 belles années, la Résidence BMW a laissé place au programme BMW ART MAKERS en 2021. Ce programme reflète la nouvelle orientation prise par BMW Group France pour accompagner des artistes et curateurs et réinventer son modèle. Toujours dédié à la création émergente, à l’expérimentation et à l’image, ce programme s’ouvre aux arts visuels et offre une bourse à un duo artiste-curateur, accompagnée d’un budget de recherche et de production.

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, le programme BMW ART MAKERS invite les candidats à célébrer cet héritage tout en imaginant des projets tournés vers l’avenir. En écho à l’esprit pionnier de Niépce, cette édition exceptionnelle appelle à explorer les liens entre image, innovation et transformation, dans un contexte où la création et la responsabilité se rejoignent.

Depuis 1826, la photographie est au cœur des mutations culturelles et technologiques — un rôle que BMW partage aujourd’hui à travers son engagement pour une mobilité plus intelligente, plus humaine et plus durable. Le duo artiste/curateur est ainsi invité à proposer un projet qui réinvente notre rapport à l’image, au mouvement et au progrès.

[L’appel à candidatures pour l’édition 2027 sera ouvert sur les mois de novembre et décembre 2026, les dates seront précisés courant octobre. Le duo lauréat sera annoncé en janvier 2027]

BMW ART MAKERS : un soutien financier, matériel et humain qui comporte

Une bourse de 10 000 € pour l’artiste,

Une bourse de 8 000 € pour le curateur,

Un budget de 15 000 € pour la recherche et la production des œuvres,

La production d’une exposition intégrée à des événements majeurs soutenus par BMW,

Un accompagnement en communication.

Plus d’informations sont disponibles sur le compte Instagram officiel bmwgroupculture_fr.

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