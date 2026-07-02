BN au commencement Théâtre Pithiviers
dimanche 7 mars 2027 · Pithiviers
Informations pratiques
Pithiviers
BN au commencement Théâtre
14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 17:00:00
fin : 2027-03-07
Date(s) :
2027-03-07
Oubliez la version classique, Blanche-Neige passe en mode pop au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Le Collectif Sale Défaite bouscule le conte traditionnel dans une réécriture moderne, pleine d’humour et d’aventures inattendues. Un spectacle captivant dès 7 ans.
Faut-il vraiment vous rappeler l’histoire de Blanche-Neige ?
Au Théâtre du Donjon à Pithiviers, préparez-vous à découvrir BN sous un jour totalement inédit. Dans un royaume où la tradition se frotte avec malice à la pop culture, le Collectif Sale
Défaite fait voler en éclats les codes du célèbre conte. Ici, le Prince est complètement perdu, le miroir magique tente désespérément de se faire entendre, le chasseur témoigne sur les plateaux de télévision et les nains sont devenus quarante lutins pas si commodes ! Armée de courage et d’une bonne dose d’humour, BN s’élance dans une aventure dont personne ne peut prédire la fin.
Une réécriture théâtrale surprenante, drôle et impertinente à partager en famille dès 7 ans. Tarif B unique de 5 €. Ne tardez pas à réserver vos places ! 5 .
14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45
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English :
Forget the classic version—Snow White goes pop at the Théâtre du Donjon in Pithiviers! The Collectif Sale Défait puts a fresh spin on the traditional fairy tale with a modern retelling, full of humor and unexpected adventures. A captivating show for ages 7 and up.
L’événement BN au commencement Théâtre Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS
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