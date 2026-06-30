Informations pratiques

Tours

BOAT COMEDY CLUB #3

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Après 2 éditions affichant complet , embarquez pour le Boat Comey Club #3

Après 2 éditions affichant complet , embarquez pour le Boat Comey Club #3 le gala d’humour tourangeau où se mêlent rires, talents émergents et humoristes confirmés.

Montez à bord pour cette nouvelle traversée placée sous le signe de l’humour, entre découvertes et éclats de rire.

Seront présents

Hugues Lavigne

Robin Gomez (La Robs)

Mathieu Delaplace

Marine Richard 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

After two sold-out editions, join us for Boat Comey Club #3

L’événement BOAT COMEDY CLUB #3 Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37