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AGENDA · Tours

BOAT COMEDY CLUB #3 Tours

samedi 3 octobre 2026 · Tours

BOAT COMEDY CLUB #3 Tours

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
146 rue Edouard Vaillant
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Tours

BOAT COMEDY CLUB #3

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Après 2 éditions affichant complet , embarquez pour le Boat Comey Club #3
Après 2 éditions affichant complet , embarquez pour le Boat Comey Club #3 le gala d’humour tourangeau où se mêlent rires, talents émergents et humoristes confirmés.
Montez à bord pour cette nouvelle traversée placée sous le signe de l’humour, entre découvertes et éclats de rire.
Seront présents
Hugues Lavigne
Robin Gomez (La Robs)
Mathieu Delaplace
Marine Richard 20  .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   billetterie@bateauivre.coop

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English :

After two sold-out editions, join us for Boat Comey Club #3

L’événement BOAT COMEDY CLUB #3 Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37

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