BOAT COMEDY CLUB #3 Tours
samedi 3 octobre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
BOAT COMEDY CLUB #3
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 23:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Après 2 éditions affichant complet , embarquez pour le Boat Comey Club #3
Après 2 éditions affichant complet , embarquez pour le Boat Comey Club #3 le gala d’humour tourangeau où se mêlent rires, talents émergents et humoristes confirmés.
Montez à bord pour cette nouvelle traversée placée sous le signe de l’humour, entre découvertes et éclats de rire.
Seront présents
Hugues Lavigne
Robin Gomez (La Robs)
Mathieu Delaplace
Marine Richard 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
After two sold-out editions, join us for Boat Comey Club #3
L’événement BOAT COMEDY CLUB #3 Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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