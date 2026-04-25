Giffaumont-Champaubert

Boat party

Embarcadère Bateau promenade Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Tout public

Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle sur l’eau, dans une ambiance festive et envoûtante, au coucher du soleil sur le lac du Der. Musique, bonne humeur, danse, rencontres et vibes estivales seront au rendez-vous pour célébrer ensemble ce retour tant attendu !apéritif dinatoire, 1 consommation offerte. Places limitées Réservez vite et montez à bord ! .

Embarcadère Bateau promenade Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

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English :

L’événement Boat party Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne