Boat party Giffaumont-Champaubert
Boat party Giffaumont-Champaubert vendredi 29 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Boat party
Embarcadère Bateau promenade Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Tout public
Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle sur l’eau, dans une ambiance festive et envoûtante, au coucher du soleil sur le lac du Der. Musique, bonne humeur, danse, rencontres et vibes estivales seront au rendez-vous pour célébrer ensemble ce retour tant attendu !apéritif dinatoire, 1 consommation offerte. Places limitées Réservez vite et montez à bord ! .
Embarcadère Bateau promenade Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Boat party Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Giffaumont-Champaubert (Marne)
- Régate Trophée des ports Giffaumont-Champaubert 25 avril 2026
- Le tour du Lac du Der en Champagne Giffaumont-Champaubert Marne 1 mai 2026
- Circuit des églises à pans de bois et vitraux du XVIe siècle Giffaumont-Champaubert Marne 1 mai 2026
- Route des églises à pans de bois de Champagne Giffaumont-Champaubert Marne 1 mai 2026
- PR 15 A la découverte de Giffaumont Champaubert Giffaumont-Champaubert Marne 1 mai 2026