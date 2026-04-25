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Boat party Giffaumont-Champaubert

Boat party Giffaumont-Champaubert vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Embarcadère Bateau promenade

Ville : 51290 Giffaumont-Champaubert

Département : Marne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Giffaumont-Champaubert

Boat party

Embarcadère Bateau promenade Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Tout public
Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle sur l’eau, dans une ambiance festive et envoûtante, au coucher du soleil sur le lac du Der. Musique, bonne humeur, danse, rencontres et vibes estivales seront au rendez-vous pour célébrer ensemble ce retour tant attendu !apéritif dinatoire, 1 consommation offerte. Places limitées Réservez vite et montez à bord !   .

Embarcadère Bateau promenade Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est  

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English :

L’événement Boat party Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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