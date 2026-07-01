Informations pratiques

Aubazines

Bodega des commerçants à Aubazine

Place Léon Canard Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Fête des commerçanst, stands, restauration possible, buvette, tombola et concert de Loup Parça

Ouvert à tous ! .

Place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 16

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English : Bodega des commerçants à Aubazine

L’événement Bodega des commerçants à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme