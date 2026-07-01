AGENDA · Aubazines
Bodega des commerçants à Aubazine Aubazines
samedi 11 juillet 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Bodega des commerçants à Aubazine
Place Léon Canard Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Fête des commerçanst, stands, restauration possible, buvette, tombola et concert de Loup Parça
Ouvert à tous ! .
Place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 16
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English : Bodega des commerçants à Aubazine
L’événement Bodega des commerçants à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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