Bodypainting en Toile de Jouy, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas

Informations pratiques

Bodypainting en Toile de Jouy Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de la Toile de Jouy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un travail de bodypainting et de camouflage pensé comme une performance par Elodie Chouquet, où les motifs d’une Toile de Jouy viennent habiller les lignes du corps d’une danseuse.

Le corps devient support, matière et prolongement du décor. Entre peinture, mouvement et illusion, le motif prend vie et accompagne la performance dans une nouvelle dimension.

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas, France Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France +33139564864 https://www.museedelatoiledejouy.fr Le Musée de la Toile de Jouy, situé à Jouy-en-Josas (Yvelines), musée municipal possédant l’appellation “Musée de France”, s’attache à préserver et valoriser l’histoire ainsi que les techniques liées à la production de cotonnades imprimées à la Manufacture de Jouy-en-Josas, active entre 1760 et 1843.

Ces cotonnades ornées de motifs emblématiques sont destinées aussi bien à l’habillement qu’à l’ameublement et sont aujourd’hui connues mondialement sous le terme Toile de Jouy. Parking gratuit. Transilien V en direction de Massy-Palaiseau : arrêt Petit Jouy/Les Loges. Bus : arrêt Musée de Jouy.

Un travail de bodypainting et de camouflage pensé comme une performance par Elodie Chouquet, où les motifs d’une Toile de Jouiy viennent habiller les lignes du corps d’une danseuse.

©mazettart