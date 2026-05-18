BOHÈME FEST’ Montpellier
BOHÈME FEST’ Montpellier samedi 20 juin 2026.
Montpellier
BOHÈME FEST’
1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Un week-end sous le signe du partage, de la créativité et de l’évasion
Les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026, le Marché du Lez se transformera en véritable village bohème et hippie chic, le temps d’un week-end placé sous le signe de l’évasion et du bien-vivre ensemble.
Un week-end sous le signe du partage, de la créativité et de l’évasion
Les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026, le Marché du Lez se transformera en véritable village bohème et hippie chic, le temps d’un week-end placé sous le signe de l’évasion et du bien-vivre ensemble.
Une date symbolique, juste après le solstice et durant la Fête de la Musique, idéale pour célébrer l’arrivée des beaux jours, la liberté estivale et l’esprit festif californien qui anime l’événement.
Au programme
►Marché bohème & hippie chic
►Créateurs, artisans et revendeurs sélectionnés
►Tatouage & piercing
►Décoration, art de vivre et lifestyle
►Animations artistiques, musique live et DJ sets .
1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
A weekend of sharing, creativity and escape
On Saturday June 20 and Sunday June 21, 2026, the Marché du Lez will be transformed into a veritable bohemian and hippie chic village, for a weekend dedicated to escapism and living well together.
L’événement BOHÈME FEST’ Montpellier a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER
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