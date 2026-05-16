Bois de Rêves (Festival Héroïnes de 7 lieux) RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 17:30 – 18:30

Gratuit : oui Entrée libre, gratuit, sur inscription. Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

avec Nathalie KRAJCIKComme dans une biographie imaginaire, la conteuse Nathalie KRAJCIK raconte trois vieilles qui pourraient bien être sa grand-mère et ses sœurs.Une épopée familiale loufoque et tendre autour de trois très vieilles sœurs aux destins singuliers : la première tricote pour obtenir la paix, la seconde trompe Madame la Mort, et la troisième, malicieuse invite le diable à goûter. Horaire : 17h30 || Tout public à partir de 10 ans? Causerie les femmes de RAPI ont l’habitude de nous accueillir de façon gourmande, et c’est l’occasion de parler, partager, échanger sur les spectacles.

RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes Nantes 44100

https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/bois-de-reve



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