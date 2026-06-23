Boîte à livres géante Saint-Affrique
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Boîte à livres géante
Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit sans inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-08
Venez feuilleter, échanger et repartir avec de nouvelles histoires à découvrir !
Le Quai vous propose une boîte à livres géante sur les horaires d’ouverture de la structure.
Pendant trois jours, petits et grands sont invités à venir librement pour prendre, déposer ou échanger des livres. Une belle occasion de donner une seconde vie aux ouvrages tout en favorisant les échanges et la convivialité. .
Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse, %E9swap, and leave with new stories %E0 to discover!
L’événement Boîte à livres géante Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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