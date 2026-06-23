Informations pratiques

Saint-Affrique

Boîte à livres géante

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit sans inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-08

Venez feuilleter, échanger et repartir avec de nouvelles histoires à découvrir !

Le Quai vous propose une boîte à livres géante sur les horaires d’ouverture de la structure.

Pendant trois jours, petits et grands sont invités à venir librement pour prendre, déposer ou échanger des livres. Une belle occasion de donner une seconde vie aux ouvrages tout en favorisant les échanges et la convivialité. .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse, %E9swap, and leave with new stories %E0 to discover!

L’événement Boîte à livres géante Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)