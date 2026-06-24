Saint-Affrique

Cinéma Le Vertige

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-01

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-05

Jacques se rend chez son ami Bruno pour lui annoncer une nouvelle importante l’humanité toute entière vit dans une simulation…

Jacques se rend chez son ami Bruno pour lui annoncer une nouvelle importante l’humanité toute entière vit dans une simulation…

10 juin 2026 en salle | 1h 07min | Animation, Comédie

De Quentin Dupieux| Par Quentin Dupieux

Avec Alain Chabat, Jonathan Cohen, Anaïs Demoustier .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Jacques goes to his friend Bruno’s house to tell him some important news: Is all of humanity living in a simulation?

L’événement Cinéma Le Vertige Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)