UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Le Vertige Saint-Affrique

Cinéma Le Vertige Saint-Affrique

Cinéma Le Vertige Saint-Affrique mercredi 1 juillet 2026.

Adresse
1 Boulevard Carnot
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Tarif

Saint-Affrique

Cinéma Le Vertige

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-01
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-05

Jacques se rend chez son ami Bruno pour lui annoncer une nouvelle importante l’humanité toute entière vit dans une simulation…
Jacques se rend chez son ami Bruno pour lui annoncer une nouvelle importante l’humanité toute entière vit dans une simulation…
10 juin 2026 en salle | 1h 07min | Animation, Comédie
De Quentin Dupieux| Par Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat, Jonathan Cohen, Anaïs Demoustier   .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10  essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jacques goes to his friend Bruno’s house to tell him some important news: Is all of humanity living in a simulation?

L’événement Cinéma Le Vertige Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)