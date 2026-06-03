Saint-Affrique

Cinéma L’affaire Zanetti

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Elisa Zanetti a été condamnée pour un crime dont elle dit ne presque rien se rappeler.

Dix ans plus tard, le professeur Alaoui, criminologue de renom, rouvre son dossier. Un face-à-face tendu s’engage entre les deux. Peu à peu, les souvenirs enfouis refont surface, et avec eux, une vérité bien plus complexe qu’il n’y paraît. Jusqu’où peut-on aller pour entrer dans l’esprit d’une criminelle ?

D’après une histoire vraie.

3 juin 2026 en salle | 1h 45min | Drame

De Leonardo Di Costanzo

| Par Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero

Avec Roschdy Zem, Barbara Ronchi, Hippolyte Girardot

Titre original Elisa .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Elisa Zanetti was convicted of a crime she says she remembers almost nothing about.

L’événement Cinéma L’affaire Zanetti Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)