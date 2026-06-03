Cinéma L’affaire Zanetti Saint-Affrique
Cinéma L’affaire Zanetti Saint-Affrique mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Affrique
Cinéma L’affaire Zanetti
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
Elisa Zanetti a été condamnée pour un crime dont elle dit ne presque rien se rappeler.
Dix ans plus tard, le professeur Alaoui, criminologue de renom, rouvre son dossier. Un face-à-face tendu s’engage entre les deux. Peu à peu, les souvenirs enfouis refont surface, et avec eux, une vérité bien plus complexe qu’il n’y paraît. Jusqu’où peut-on aller pour entrer dans l’esprit d’une criminelle ?
D’après une histoire vraie.
3 juin 2026 en salle | 1h 45min | Drame
De Leonardo Di Costanzo
| Par Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero
Avec Roschdy Zem, Barbara Ronchi, Hippolyte Girardot
Titre original Elisa .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
Elisa Zanetti was convicted of a crime she says she remembers almost nothing about.
L’événement Cinéma L’affaire Zanetti Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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