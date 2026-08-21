Boleguem ensems per valorizar lo patrimòni ! Protéger le patrimoine occitan par Alice Champollion, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes

Informations pratiques

Boleguem ensems per valorizar lo patrimòni ! Protéger le patrimoine occitan par Alice Champollion Samedi 19 septembre, 16h00 Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Alice Champollion nous emmène dans ses recherches universitaires pour capter les témoignages du provencal oriental et particulièrement pour les pêcheurs antibois. Plus qu’une histoire de la parole, c’est un patrimoine en péril !

Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 12 Rue Général d’Andréossy, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905410 https://archives.ville-antibes.fr Les Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins collectent, classent, conservent et communiquent au public les fonds d’archives qui leur sont confiés tant par l’administration communale que par des particuliers ayant un lien avec la ville. Ainsi, elles participent à la constitution de la mémoire antiboise et juanaise, et à sa diffusion.

Retrouvez y : Une salle de lecture pour réaliser vos recherches (administratives, généalogiques, historiques) ; Un service éducatif qui offre aux établissements scolaires et à tout organisme la découverte d’un établissement patrimonial.

La salle de lecture est ouverte à tous (inscription annuelle gratuite sur présentation d’une pièce d’identité). Toutefois, il convient de s’informer auprès du service avant d’organiser un déplacement afin d’éviter les désagréments d’une éventuelle fermeture. Zone piétonne. Présence de parkings publics à proximité.

Alice Champollion nous emmène dans ses recherches universitaires pour capter les témoignages du provencal oriental et particulièrement pour les pêcheurs antibois. Plus qu’une histoire de la parole, !…

Alice Champollion