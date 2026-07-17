Bon pied, bon oeil (derniers jours), Musée des Moulages, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Moulages · Lyon
Informations pratiques
Bon pied, bon oeil (derniers jours) 19 et 20 septembre Musée des Moulages Métropole de Lyon
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette exposition présente une partie des moulages en plâtre de l’École nationale des Beaux-Arts de Lyon déposés au MuMo. Ils sont illustrés par de nombreuses reproductions dessinées par plusieurs générations d’élèves et de professeurs de l’École des beaux-arts.
Musée des Moulages 87, cours Gambetta, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 63 https://www.univ-lyon2.fr/universite/mumo https://www.facebook.com/museedesmoulages/ Inauguré en 1899 au sein de l’université de Lyon, le Musée des Moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement. Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie, il est aujourd’hui également un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la cité.
Son exceptionnelle collection rassemble près de 1600 moulages en plâtre, copies fidèles et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs et statuettes. Elle est le reﬂet de l’évolution de la sculpture occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au XIXe siècle. Une sélection de 200 moulages est actuellement présentée le long d’un parcours thématique.
Cette exposition présente une partie des moulages en plâtre de l’École nationale des Beaux-Arts de Lyon déposés au MuMo. Ils sont illustrés par de nombreuses reproductions dessinées par plusieurs et…
© Justine Viguet-Carrin
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