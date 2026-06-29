Sète

BONBON VODOU | ÉPOPÉE MÉTÈQUE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

avec Oriane Lacaille Jerem Boucris René Lacaille Piers Faccini Mouss Amokrame Hakim Amokrame (Zebda)

MUSIQUE MALOYA

Soirée exceptionnelle avec Bonbon Vodou et ses invités pour les 10 ans du groupe. Baignés par la douceur de leurs voix et portés par un groove ravageur, les artistes distillent la joie partout où ils passent, le piquant perçant sous la tendresse de leurs chansons, bercées au rythme du maloya.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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L’événement BONBON VODOU | ÉPOPÉE MÉTÈQUE Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau