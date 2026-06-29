BONBON VODOU | ÉPOPÉE MÉTÈQUE Sète
BONBON VODOU | ÉPOPÉE MÉTÈQUE Sète vendredi 8 janvier 2027.
Sète
BONBON VODOU | ÉPOPÉE MÉTÈQUE
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2027-01-08
avec Oriane Lacaille Jerem Boucris René Lacaille Piers Faccini Mouss Amokrame Hakim Amokrame (Zebda)
MUSIQUE MALOYA
Soirée exceptionnelle avec Bonbon Vodou et ses invités pour les 10 ans du groupe. Baignés par la douceur de leurs voix et portés par un groove ravageur, les artistes distillent la joie partout où ils passent, le piquant perçant sous la tendresse de leurs chansons, bercées au rythme du maloya.
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement BONBON VODOU | ÉPOPÉE MÉTÈQUE Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- CONCERT CHAMBRE PHILARMONIQUE DE COLOGNE Sète 29 juin 2026
- APÉROW Sète 30 juin 2026
- CIRCUIT SAINT-LOUIS EN KAYAK DE MER Sète 1 juillet 2026
- CIRCUIT BARBEROUSSETTE EN KAYAK DE MER Sète 1 juillet 2026
- BALADE GUIDÉE EN PADDLE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Sète 2 juillet 2026